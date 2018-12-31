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Новый налог готовят власти Венеции для туристов

31 Декабря 2018 14:36 108
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Новый налог готовят власти Венеции для туристов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для прибывающих в Венецию туристов власти готовят новый налог. Tassa di sbarco в дословном переводе означает плату за возможность сойти с судна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

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Однако, как ожидается, плата будет распространяться и на тех гостей, которые прибывают в город поездом, автотранспортом и даже самолетом.

Введение подобных сборов предусмотрено в бюджете на 2019 год. Этот сбор  предоставляет муниципалитетам возможность самостоятельно изыскивать дополнительные средства.

Новая пошлина заменит существующие гостиничные сборы. Таким образом, платить будут и те, кто, приезжая в Венецию, не нуждается в отеле.

Ожидается, что налог составит от 2,5 до 5 евро с гостя и будет варьироваться в зависимости от сезона. Власти Венеции уточняют, что проект находится в стадии доработки. По их расчетам, tassa di sbarco принесет казне до 50 миллионов евро в год.

 

 

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Ключевые слова: Италия,
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