Новый начальник управления полиции назначен в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции ВКО Серик Джунисбеков представил личному составу нового начальника управления полиции города Семея. Им стал Базаров Ернар Мейрамбекович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Ернар Мейрамбекович работает в правоохранительных органах с 1998 года.

С 2000 по 2012 год занимал различные должности в УВД города Семипалатинска, в том числе начальника регистрационно – экзаменационного отделения.

С ноября 2012 года по февраль 2018 года работал в Комитете административной полиции МВД Республики Казахстан.

С февраля по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя начальника управления административной полиции ДВД ВКО, с 31 октября 2018 года начальник этого же управления.

Отметим, что глава полиции ВКО Серик Джунисбеков поставил ряд задач перед новым руководителем по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на обслуживаемой территории.



