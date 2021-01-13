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    Новый мурал появился в Алматы

    13 Января 2021, 16:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Объемный мурал с изображением мальчика, рисующего солнце на стене одного из домов в Алматы, вызвал восхищение у жителей города. Его авторами являются художники Али Закир и Ержан Танаев. Али Закир поделился подробностями о том, как создавался рисунок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стрит-арт появился на пересечении улиц Сауранбаева и Молдагалиева в районе вокзала Алматы-1. На его создание ушло три дня.

    «Это было на День Независимости РК. Мы решили сделать приятное жителям города. Ранее всегда рисовали детей, так как они - наше будущее. Здесь хотели показать солнце и мальчика в футболке синего цвета – цвета нашего флага, которые означают яркое будущее», - рассказывает Али Закир.

    По его словам, в процессе создания мурала были сложности из-за холода.

    «В холоде красками сложно рисуется, и мы начинали работать в обеденное время, когда уже на улице было солнце и завершали работу до 5 часов вечера. Поэтому три дня рисовали. Но радует, что жители поддержали нас: приносили горячий чай, кофе, чтобы мы согрелись. Благодарили нас. Хотим им сказать спасибо. Также нам помогала Кристина Бекмурзаева, она была куратором проекта», - заявил он.

    Художники на соседнем доме нарисовали еще один мурал с изображением книги.

    Пользователи сети в комментариях под постом высоко оценили работу художников: «Красиво, супер, столько труда», - пишут они.

    Али Закир и Ержан Танаев создали команду «Tigrohaud crew» в 2007 году.

    «Изначально мы занимались граффити, и нам всегда было интересно делать что-то большое. Где-то в 2010 году мы за свои деньги начали рисовать муралы. Потом нас начали звать в разные города. На сегодня мы уже создали около 30 картин: в Алматы, Нур-Султане, Костанае, Караганде, Талдыкоргане, Атырау и Актау», - заявил он.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Современная культура Общество
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