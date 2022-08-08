Новый мост по проспекту Улы дала открылся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Движение по новому мосту по проспекту Улы дала открыли сегодня в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в столичном акимате, мост по проспекту Улы дала позволит частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», также повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилые массивы Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, проспекта Жумабаева, улицы Жургенова.

В акимате столицы показали видео, как выглядит новый мост.

Между тем фотографиями нового моста поделились и в социальных сетях. В частности, Telegram-канал «Астана - Что? Где? Когда?» опубликовал фото моста с дрона.

Как ранее сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, параллельно идут завершающие работы по благоустройству моста, в том числе по тротуарной части.

По информации акима, еще один автомобильный мост – по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль откроется в следующем году.

Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем.





Фото: t.me/myastanacity



