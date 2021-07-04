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    20:12, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Новый мост открыли в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМР - В год 30-летия Независимости страны и в преддверии Дня столицы в Зерендинском районе состоялось открытие моста через реку Шагалалы в селе Заречное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Благодаря новому объекту жители двух сел Заречное и Еликты по кратчайшему пути теперь смогут добраться до областного центра, отправиться в город Атбасар через Костанайскую и Зерендинскую трассы.

    В церемонии открытия объекта принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

    «Работа местных исполнительных органов целиком направлена на дальнейшее улучшение качества жизни акмолинцев и создание комфортных условий проживания. Одним из наглядных примеров тому, является сегодняшнее открытие моста в селе Заречное. Дорожное сообщение населенных пунктов между собой наладит логистику местных сельхозтоваропроизводителей, ведь основная часть пастбищных и кормозаготовительных земель находятся за рекой. Все это будет способствовать расширению транспортной инфраструктуры и в целом дальнейшему развитию сел», - отметил в руководитель региона, обращаясь к жителям сел.

    Протяженность нового моста составляет 75 метров с пешеходной дорожкой по одной стороне. Объект реализован ТОО «Бука».

    К слову, в районе особое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. Начался ремонт внутрипоселковых дорог и дорог местного значения в восьми сельских округах. В их числе улично-дорожная сеть села Заречное от улицы Тәуелсіздік до трассы Кокшетау-Атбасар и сеть поселков Гранитный, Қарағай и Жаңауыл.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Строительство для mail.ru Акмолинская область
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