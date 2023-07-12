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    Новый мост через реку Иртыш построят в Павлодаре

    12 Июля 2023, 12:41

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш. Об этом заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Президента нашей страны в сентябре этого года в городе Павлодар начнется строительство нового моста через реку Иртыш. В приоритете – развитие общественного транспорта. Здесь мы планируем расширить трамвайные маршруты и в последующие два года обновить 70 вагонов. В трех городах региона обновлен подвижной состав общественного транспорта, поставлены 125 новых современных низкопольных автобуса», - сказал на брифинге аким Павлодарской области Асаин Байханов.

    Глава региона также отметил, что приоритетным направлением является обновление инженерной инфраструктуры региона. Общая протяженность тепловых сетей области – 3438 км. Общий средний износ их составляет 82%. По словам акима, в трех городах области идет строительство, реконструкция, а также ремонт 52 км тепловых сетей на сумму 22 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что в Экибастузе происходит масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Павлодарская область Строительство Транспорт
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