Новый мост через реку Иртыш построят в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш. Об этом заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Президента нашей страны в сентябре этого года в городе Павлодар начнется строительство нового моста через реку Иртыш. В приоритете – развитие общественного транспорта. Здесь мы планируем расширить трамвайные маршруты и в последующие два года обновить 70 вагонов. В трех городах региона обновлен подвижной состав общественного транспорта, поставлены 125 новых современных низкопольных автобуса», - сказал на брифинге аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона также отметил, что приоритетным направлением является обновление инженерной инфраструктуры региона. Общая протяженность тепловых сетей области – 3438 км. Общий средний износ их составляет 82%. По словам акима, в трех городах области идет строительство, реконструкция, а также ремонт 52 км тепловых сетей на сумму 22 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе происходит масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.