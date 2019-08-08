Новый. Мощный. Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 августа компания Samsung Electronics впервые представила флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане смартфоны поступят в продажу 30августа, но предзаказ можно сделать уже с 8 по 22 августа на сайте Samsung и получить в подарок «умные» часы Galaxy Watch 46 мм. Смартфоны будутдоступны в нескольких цветах: серебро, белый,черный, красный.

Новинка Galaxy Note10/10+ наполнена новыми интересными иполезными фишками:

Сверхбыстрыйпроцессор, выполненный по техпроцессу 7 нм, благодаря своей высокойпроизводительности, справляется с задачами любой сложности быстрее, чемкогда-либо.

БезграничныйCinematic Infinity-Oдисплей 6,8» с практически невидимой рамкой является самым большим в истории линейкиGalaxy Note, что придаёт устройству особый стиль и не отвлекает вашего вниманияот главного – контента, который вы просматриваете.

ЭкранDynamic AMOLED имеет поддержку стандарта HDR10+ с динамическим отображениемтонов, что позволяет видеть детали даже в тёмных участках изображений, а уменьшенныйвредный синий цвет создаёт комфорт для ваших глаз.

Обновленноеперо S Pen умеет преобразовывать рукописный текст в печатный и имеет функциюдистанционного управления.

И конечно, с Galaxy Note10/10+ вам доступны профессиональные инструменты длясъёмки и редактирования, чтобы создавать уникальные фото и видео всегда ивезде. Камера профессионального уровня с живым фокусом и функциейсуперстабилизации обеспечит плавность кадров при видео съёмке. Сверхширокоугольнаякамера (123 градуса) позволит сделать прекрасные панорамные снимки, а ночнойрежим на фронтальной камере – снимать потрясающие селфи даже в тёмное времясуток.

И не нужно беспокоитьсяо заряде, ведь Galaxy Note10+ имеет мощный аккумулятор объемом 4300 мАч,позволяющий смартфону работать весьдень, при этом полный заряд аккумулятора достигается за 30 минут, благодарясупербыстрой зарядке.

Скаждым новым этапом развития линейки Galaxy Note компания Samsung сохраняеткурс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которыене только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современныхпользователей. Вот почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребителиSamsung – их смартфон помогает им достигать большего.

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