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    Новый. Мощный. Galaxy Note10/Note10+: одно устройство – любые задачи!

    8 Августа 2019, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 августа компания Samsung Electronics впервые представила флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма, передает МИА «Казинформ».

    В Казахстане смартфоны поступят в продажу 30августа, но предзаказ можно сделать уже с 8 по 22 августа на сайте Samsung и получить в подарок «умные» часы Galaxy Watch 46 мм. Смартфоны будутдоступны в нескольких цветах: серебро, белый,черный, красный.

    Новинка Galaxy Note10/10+ наполнена новыми интересными иполезными фишками:

    И не нужно беспокоитьсяо заряде, ведь Galaxy Note10+ имеет мощный аккумулятор объемом 4300 мАч,позволяющий смартфону работать весьдень, при этом полный заряд аккумулятора достигается за 30 минут, благодарясупербыстрой зарядке.

    Скаждым новым этапом развития линейки Galaxy Note компания Samsung сохраняеткурс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которыене только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современныхпользователей. Вот почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребителиSamsung – их смартфон помогает им достигать большего.

    Полныйпресс-релиз вы можете прочесть здесь.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT
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