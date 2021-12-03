Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Новый молокозавод построят в Костанае

    3 Декабря 2021, 18:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый завод по производству молочной продукции построят в Костанае. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для дальнейшего развития животноводства молочного направления планируется реализация инвестпроектов по трем направлениям», - сказал Архимед Мухамбетов.

    В частности, по словам акима, в регионе планируется строительство семи молочно-товарных ферм вместимостью по 1 200 голов КРС каждая, мощностью в 45,5 тыс. тонн производства молока в год (48,6 млрд тг., 583 рабочих места);

    Строительство семи МТФ увеличит объемы производства молока в области на 21%, снизит дефицит сырья для перерабатывающих производств, увеличится маточное поголовье КРС на 9 600 коров.

    Планируется строительство в Костанае завода по производству молочной продукции (молоко, кефир, йогурты, ряженка и прочие продукты), а также детского питания, мощностью более 240 тонн в сутки (2022-2023 годы, 32,0 млрд тг., 25,6 млрд тг - финансирование через ЕАБР, 157 рабочих мест).

    Начало строительства завода запланировано на 2022 год, ввод в 2023 году; две МТФ – период реализации 2021- 2022 годы; одна МТФ – 2021-2023 годы, четыре МТФ – 2022-2023 годы.

    Программа «1000 семейных ферм» – это вовлечение сельского населения в животноводство, обеспечение занятости на селе, создание кооперации (62,0 млрд тенге, 600 рабочих мест), добавил аким области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область Промышленность Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка
    Более 350 тысяч тонн яблок планируют собрать в Казахстане к 2024 году
    До 50% затрат будут возмещать строителям овощехранилищ в Казахстане
    Минсельхоз субсидирует не производство семян, а импорт – депутат
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу