Новый мировой рекорд «Самый многонациональный оркестр» зафиксирован в Казахстане

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Сегодня в столице нашей страны зафиксирован новый мировой рекорд. Главные его участники – Казахстан, а если быть точнее – народ Казахстана, в нашей стране в мире и согласии живут более 130 этносов, и музыка, творящая добро. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организатора проекта.

Событие произошло в преддверии Съезда лидеров мировых религий.

Второй символ – это то, что фиксация рекорда прошла на сцене Дворца мира и согласия.

Суть рекорда заключалась в том, чтобы на одной сцене собрать самый многонациональный музыкальный коллектив.

Рекорд «Самый многонациональный оркестр» установлен в Казахстане! В проекте «Музыка мира» участвовали 75 национальностей из 51 страны. Зафиксировал этот рекорд официальный судья Книги мировых рекордов Гиннесса JackBrockbank, прибывший специально для этого в нашу столицу.

«Задумывая проект, всегда настраиваешься на успех, без этого и не стоит начинать. Конечно, проект «Музыка мира» потребовал и физических, и моральных затрат, но всё делалось на подъеме, как будто кто-то свыше помогал нам. Порадовала активная жизненная позиция молодежи: на кастинг поступило свыше 500 заявок. Самой юной участницей оркестра стала флейтистка Гуляф, ей 11 лет, по национальности она - марийка.

Хочу поблагодарить всех, кто соприкоснулся с этим проектом и внес свою лепту. Отдельное спасибо преподавателям и студентам Назарбаев Университета. Очень творческие и прогрессивные люди. Считаю, что одна из главных миссий человека – творить добро. Думаю, сегодня у всех участников проекта это получилось», - отметил организатор проекта Даут Шайхисламов.

Самый многонациональный оркестр исполнил старинную казахскую песню Бапиш «Қара жорға», Фантазию на тему Абай «Желсіз түнде жарық ай», фрагмент «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь», G. Caccini (V. Vavilov) «Ave Maria», Vangelis «Conquest of paradise».

В концертной программе также прозвучали песня Абая, уже ставшая легендой, «Көзімнің қарасы» в исполнении гостей из Грузии – ансамбля Geo Folk Tour, народная украинская песня «Я люблю тільки тебе» в исполнении Дианы Макиной, M. Jackson We Are The World в исполнении детского хора «Туган Жер».

В Книге рекордов Гиннесса, издаваемой более чем на 20 языках более чем в 100 странах мира, в феврале 2002 года был зафиксирован еще один казахстанский рекорд – проект World Painting c участием наибольшего количества людей, использующих кисть и передающих ее по цепочке. Проект был реализован по инициативе компании DPARTNERS. Миссия проекта – объединение всех людей на планете.

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