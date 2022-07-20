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    Новый министр по энергетике и инфраструктуре назначен в ЕЭК

    20 Июля 2022, 19:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решением Высшего Евразийского экономического совета с 20 июля новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Кыргызской Республики назначен Арзыбек Орозбекович Кожошев. В его компетенцию войдут вопросы развития энергетики и инфраструктуры в Евразийском экономическом союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызстана.

    Ранее занимал руководящие должности в Министерстве экономики Кыргызской Республики, в Министерстве финансов Кыргызской Республики, председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики – председателя Совета Евразийской экономической комиссии.

    Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.

    Арзыбек Орозбекович Кожошев имеет степень доктора экономических наук и классный чин государственного советника государственной гражданской службы третьего класса.


    Фото: eec.eaeunion.org

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Назначения Экономика Кыргызстан ЕАЭС Международная деятельность РК
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