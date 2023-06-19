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    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана

    19 Июня 2023, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -На заседании Правительства министр по чрезвычайным ситуациям, Сырым Шарипханов принял присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед народом и Президентом Казахстана тожественно клянусь -приложить все усилия и знания в дело экономического и духовного развития своей родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях соблюдать принципы законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет своей страны в мировом сообществе», - сказал министр.

    Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич

    Родился 1 мая 1967 года в городе Алматы.

    В 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М.Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.

    В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.

    С июня 1997 года по февраль 1999 года – Начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

    С сентября 2008 года по февраль 2010 года – Начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

    С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – Начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    С 3 сентября 2021 года и по настоящее время – Начальник Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина. Президент Казахстана назначил новым министром по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МЧС
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