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    Новый микрорайон «Ұлы дала» благоустраивают в Таразе

    28 Февраля 2023, 19:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Территорию нового 15-го микрорайона «Ұлы дала» в Таразе благоустраивают и озеленяют. Предстоит высадить более 5 тысяч саженцев разнообразных деревьев и кустарников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе акима города Тараза, разработан план по озеленению территории нового жилого массива, в котором не так давно жители справили новоселье.

    «По проекту на площади 362,2 гектара появятся зоны отдыха для горожан, скверы и парки. Планируется посадить в общей сложности 5 213 саженцев различных видов деревьев и кустарников. Это 900 тополей, 40 сливовых деревьев, 2 615 кустов самшита, более 100 кустов сирени, 460 платановых деревьев, более 100 акации, 300 кленов, 600 карагачей, а также некоторое количество декоративных деревьев. Все это будет способствовать улучшению экологической среды и здоровья наших граждан», - пояснили в пресс-службе городского акимата.

    Для создания благоприятной городской среды по проекту также предусмотрено озеленение территории вдоль двух каналов, протекающих через 15-й микрорайон, расширение основных и внутренних автодорог. Появится здесь соответствующая инфраструктура и социальные объекты, что во многом позволит удовлетворить запросы горожан. После завершения этих работ подрядные организации займутся дальнейшим благоустройством микрорайона «Ұлы дала», отметили в ведомстве.

    За годы независимости на пустырях западной окраины Тараза появились микрорайоны с символическими названиями «Астана» (12-й) и «Байтерек» (13-й). Презентация рабочего макета 14-го микрорайона состоялась в 2017 году. Этот микрорайон строится на северном въезде в областной центр по трассе Западная Европа – Западный Китай, здесь предполагается построить 355 тысяч кв. м жилья, социальные объекты. Вдоль находящейся рядом реки Талас по проекту запланирована набережная с местами отдыха.

    Новый 15-й микрорайон «Ұлы дала» расположен недалеко от центра города. Здесь будут магазины, супермаркеты, кафе, конгресс-холл, атлетический манеж и другие учреждения. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» в 15-м микрорайоне запланировано строительство 280 многоквартирных и 922 частных жилых дома.

    Ожидается, что строящиеся микрорайоны Тараза способствуют решению проблем роста городского населения, потребности в жилье и увеличения транспортных потоков.

    Принятый до 2025 года генеральный план города Тараза, по которому в черту города вошли почти 6 тысяч гектаров земель близлежащих районов, предполагает расширение в северо-западном направлении, а также включение в городскую среду прибрежной части реки Талас и создание здесь рекреационной зоны.

    Как сообщалось, с целью развития территории областного центра реализуется проект «Корректировка генерального плана города Тараза», по которому планируется присоединить к областному центру 14 населенных пунктов и два дачных массива Байзакского и Жамбылского районов. При этом 44 551 сельских жителей станут горожанами, а население Тараза составит 408 235 человек. Площадь областного центра увеличится до 30 542 гектаров.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Тараз
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