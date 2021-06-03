Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Новый международный рейс соединит Туркестан и Ташкент

    3 Июня 2021, 13:14

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках визита Премьер-Министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова в Республику Казахстан состоялась встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с Министром транспорта РУ Илхомом Махкамовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    В ходе встречи было согласовано открытие рейса Туркестан-Ташкент казахстанской авиакомпанией Fly Arystan с 21 июня 2021 г. с частотой 2 рейса в неделю (по 1 и 4 дням).

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер обеих стран.

    По мере улучшения эпидситуации ожидается дальнейшее увеличение рейсов из культурной столицы тюркского мира.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте
    Жилищную помощь оказали 17 тысячам семей в Казахстане
    Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    Наказывать за грязную спецтехнику будут стройкомпании в Костанае
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров