Новый метод выявления наследственных заболеваний у младенцев используют врачи Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Диагностику наследственных заболеваний у детей совершенствуют жамбылские медики, используя инновационный метод тандемной масс-спектрометрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, в минувшем году жамбылские врачи стали участниками пилотной программы Минздрава РК по внедрению современных методов диагностирования наследственных заболеваний новорожденных.

«В 2022 году перинатальный блок Жамбылской областной многопрофильной больницы участвовал в пилотной программе по приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - пояснили в ведомстве. - Цель проекта - совершенствование диагностики по выявлению наследственных заболеваний обмена веществ у новорожденных методом тандемной масс-спектрометрии. За время участия в проекте были обследованы на наследственные заболевания 12 детей из группы риска».

В ходе скрининга у одного ребенка выявили цитруллинемию, очень редкую патологию, которая встречается с частотой один случай на 100 тысяч населения.

«При отсутствии лечения цитруллинемия приводит к тяжелым неврологическим осложнениям, вплоть до смертельного исхода, - подчеркнули в облуправлении здравоохранения. - Новорожденный получил своевременное лечение и теперь не имеет инвалидизирующих последствий. Это обуславливает большую актуальность выявления патологии в современной медицине. Снижение детской заболеваемости, инвалидности, перинатальной и младенческой смертности, среди которых ведущее место занимают врождённые и наследственные заболевания, является одной из основных задач современного здравоохранения».

В ведомстве пояснили суть одного из современных методов диагностики нарушений метаболизма - тандемной масс-спектрометрии: «Этот метод позволяет определить в небольшом количестве биологического материала, буквально в одной капле высушенной крови, около 40 различных соединений. И это позволяет с определённой вероятностью заподозрить наследственное заболевание. Много лет скрининг выполнялся тестами, специфичными для каждого отдельного заболевания. С появлением тандемной масс-спектрометрии ситуация изменилась, используется новый метод выявления наследственных заболеваний у детей с отягощенным наследственным анамнезом».

В Казахстане с 2007 года проводится скрининг новорожденных на два наследственных заболевания – фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз. Внедрение технологии тандемной масс-спектрометрии в программу неонатального селективного скрининга на наследственные болезни обмена веществ показало высокую эффективность в решении актуальных проблем ранней досимптоматической диагностики и своевременного патогенетического лечения, отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Фото пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области