Новый метод сельскохозяйственного наблюдения тестирует ФАО в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый метод сельскохозяйственного наблюдения на основе дистанционного зондирования может помочь Казахстану отслеживать состояние посевов пшеницы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Мэрилендcкий университет (UMD)/NASA Harvest совместно работают над пилотным проектом по тестированию этого метода и уточнению его применимости. Проект реализуется в Казахстане, Малави и Намибии и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФАО.

Цель проекта — предоставить участникам сельскохозяйственного сектора заблаговременную информацию о состоянии сельскохозяйственных культур и перспективах производства. Команда проекта использует набор инструментов, основанных на дистанционном зондировании, которые призваны помочь в мониторинге состояния посевов и перспектив производства.

Во время презентации предварительных результатов пилотного проекта в Астане ФАО продемонстрировала новую карту урожая яровой пшеницы в Казахстане. Яровая пшеница, как известно, является основной зерновой культурой, выращиваемой в стране. Карта была составлена с использованием методов, разработанных в рамках проекта UMD/NASA Harvest, и призвана помочь правительству в мониторинге состояния посевов пшеницы. Для проверки точности карты также были использованы данные, полученные в ходе опроса фермеров, проведенного ФАО в декабре и январе.

ФАО также рассказала о модели прогнозирования урожайности, которая разработана на основе глобальных данных, но настроена с учетом особенностей сельскохозяйственной системы Казахстана. Модель может составлять прогнозы урожайности пшеницы заблаговременно до начала уборочной кампании, давая раннее представление о потенциальных результатах производства. Получение такой информации в кратчайшие сроки дает субъектам сельскохозяйственного сектора время для эффективного реагирования как на высокие, так и на низкие урожаи, например, для смягчения негативных последствий.

ФАО подчеркнула важность использования всех доступных данных, таких как интервью с фермерами, для поиска совокупности факторов, которые помогут получить наиболее точную картину состояния посевов и перспектив производства. Объединив различные источники данных, команда проекта надеется получить более полную и точную картину состояния посевов и перспектив производства.

Участники встречи, включая представителей Министерства сельского хозяйства Казахстана и ряд экспертов по ГИС от университетов до стартапов, положительно оценили результаты пилотного проекта и проявили интерес к сотрудничеству с ФАО. Несколько учреждений отметили свою готовность использовать этот тип данных, что указывает на потенциал более широкого применения этого метода в будущем.



