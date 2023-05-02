Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Новый метод сельскохозяйственного наблюдения тестирует ФАО в Казахстане

    2 Мая 2023, 00:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый метод сельскохозяйственного наблюдения на основе дистанционного зондирования может помочь Казахстану отслеживать состояние посевов пшеницы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Мэрилендcкий университет (UMD)/NASA Harvest совместно работают над пилотным проектом по тестированию этого метода и уточнению его применимости. Проект реализуется в Казахстане, Малави и Намибии и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФАО.

    Цель проекта — предоставить участникам сельскохозяйственного сектора заблаговременную информацию о состоянии сельскохозяйственных культур и перспективах производства. Команда проекта использует набор инструментов, основанных на дистанционном зондировании, которые призваны помочь в мониторинге состояния посевов и перспектив производства.

    Во время презентации предварительных результатов пилотного проекта в Астане ФАО продемонстрировала новую карту урожая яровой пшеницы в Казахстане. Яровая пшеница, как известно, является основной зерновой культурой, выращиваемой в стране. Карта была составлена с использованием методов, разработанных в рамках проекта UMD/NASA Harvest, и призвана помочь правительству в мониторинге состояния посевов пшеницы. Для проверки точности карты также были использованы данные, полученные в ходе опроса фермеров, проведенного ФАО в декабре и январе.

    ФАО также рассказала о модели прогнозирования урожайности, которая разработана на основе глобальных данных, но настроена с учетом особенностей сельскохозяйственной системы Казахстана. Модель может составлять прогнозы урожайности пшеницы заблаговременно до начала уборочной кампании, давая раннее представление о потенциальных результатах производства. Получение такой информации в кратчайшие сроки дает субъектам сельскохозяйственного сектора время для эффективного реагирования как на высокие, так и на низкие урожаи, например, для смягчения негативных последствий.

    ФАО подчеркнула важность использования всех доступных данных, таких как интервью с фермерами, для поиска совокупности факторов, которые помогут получить наиболее точную картину состояния посевов и перспектив производства. Объединив различные источники данных, команда проекта надеется получить более полную и точную картину состояния посевов и перспектив производства.

    Участники встречи, включая представителей Министерства сельского хозяйства Казахстана и ряд экспертов по ГИС от университетов до стартапов, положительно оценили результаты пилотного проекта и проявили интерес к сотрудничеству с ФАО. Несколько учреждений отметили свою готовность использовать этот тип данных, что указывает на потенциал более широкого применения этого метода в будущем.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Наука Минсельхоз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перемирие в Судане сорвано: ООН ожидает 800 тысяч беженцев
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров