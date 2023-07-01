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    Новый метод патрулирования внедряют в Костанае

    1 Июля 2023, 14:47

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Теперь на костанайских дорогах производится скрытое патрулирование, в ходе которого будут фиксировать водителей, не пропустивших пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    С начала года на территории областного центра произошло 67 ДТП, более 50% которых составляют наезды на пешеходов.

    В связи с этим костанайские полицейские начали использовать метод скрытого патрулирования, чтобы выявлять грубые нарушения ПДД.

    Как пояснили в полиции, сотрудники контролируют дорожную безопасность на служебных автомобилях, а нарушения фиксируются на специальное устройство, после чего информация передается ближайшему патрулю.

    «Основной задачей скрытого патрулирования является выявление в автомобильном потоке водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. Работа в таком порядке помогает в тех местах, где нет комплексов фотовидеофиксации», - рассказал заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления полиции Костаная Алмат Карымсаков.

    Так, за два дня работы скрытого патрулирования привлечено более 20 водителей, не пропустивших пешеходов. Нарушителям грозит административный штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП и водитель будет направлен на проверку знаний ПДД.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Безопасность
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