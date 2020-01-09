Новый метод борьбы со скотокрадством апробируют в Алматинской области

ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Владимир Волков, находящийся с рабочей поездкой в Алматинской области, встретился с работниками прокуратуры Енбекшиказахского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов, в том числе многочисленные факты скотокрадства в Алматинской области. На территории района зарегистрировано 116 937 голов КРС, 342 266 голов МРС, 24 353 голов лошадей, 99 голов верблюдов.

Согласно статистике по району было зарегистрировано 972 факта скотокрадства, при этом не раскрытыми остаются 688 фактов.

Надзорным органом был предложен пилотный проект по борьбе со скотокрадством, направленный на оздоровление криминогенной обстановки, связанной со скотокрадством. Суть пилотного проекта заключается в использовании метода холодного таврирования, т.е. азотом на открытых кожных покровах лошадей, с обозначением цифр почтового индекса, каждого поселка сельского округа района. То же самое и для крупного рогатого скота и верблюдов, с обязательной регистрацией в уже имеющуюся компьютеризованную базу данных акимата по учету скота, с созданием аналогичной базы данных в органах внутренних дел области.

Проект поддержан руководителями крупных крестьянских хозяйств. Реализация проекта позволит сократить бюджетные средства, к примеру, на те же самые оперативно-розыскные мероприятия и профилактику преступлений.

«Результаты реализации данного пилотного проекта целесообразно заслушать на выездном заседании Комитета с участием разработчиков», - предложил сенатор.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за скотокрадство.

В тот же день состоялся семинар-совещание с участием руководства областного департамента полиции и личного состава управления полиции, акима Енбекшиказахского района, депутатов маслихата и др.

В своем докладе сенатор Владимир Волков отметил, что Первым Президентом Казахстана - Елбасы перед МВД поставлена задача по формированию нулевой терпимости к правонарушениям. В ходе совещания с руководящим составом МВД в апреле прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «работа полиции находится под пристальным вниманием всего общества. Ваша служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасностью. Поэтому работа МВД должна быть организована четко, системно. Полиция должна быть более открытой. Для этого нужен диалог с обществом».

Депутат подробно рассказал о нововведениях в законодательстве. Обсуждены основные положения проводимой реформы правоохранительной системы и ответил на ряд вопросов.

Также Владимир Волков посетил межрайонную многопрофильную больницу. Главный врач района Жамиля Абеуова рассказала о работе медицинского предприятия и о дальнейших планах развития. В стационаре и роддоме внедрена комплексная автоматизированная медицинская система «ДамуМед», реализация которой начата в 2019 году. Отделение неотложной экстренной помощи работает по системе триаж.

В районе действуют 2 больницы. В составе Енбекшиказахской ММБ работают 298 врачей, 1286 медицинских сестёр и фельдшеров, а в районной больнице села Шелек - 66 врачей, 211 медицинских работников среднего звена.

За 2019 год 17 специалистов медицинской организации получили подъемное пособие, а 5 специалистов получили бюджетный кредит на приобретение жилья по программе «С дипломом - в село».

Сенатор рассказал о новшествах, которые вступают в силу с 1 января 2020 года, в частности, о внедрении обязательного медицинского страхования. В процессе обсуждения высказаны предложения об усилении разъяснительной работы по вопросу внедрения ОСМС с широким охватом населения. На встрече с врачами, медицинскими работниками обсуждена также новая Государственная программа развития здравоохранения на 2020-2025 годы, основной целью которой является обеспечение качественного и доступного здравоохранения.

«Поднятые сегодня актуальные вопросы, озвученные предложения будут изучены и учтены в деятельности Комитета», - подытожил встречу сенатор.