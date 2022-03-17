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Новый механизм жилищной поддержки уязвимых слоев населения заработает в РК с 1 мая

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Марта 2022, 13:03
Новый механизм жилищной поддержки уязвимых слоев населения заработает в РК с 1 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о новом механизме жилищной поддержки уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках обеспечения жильем граждан, имеющих низкие доходы, государственные меры поддержки включают субсидирование арендного жилья и предоставление льготных займов», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, в целях ускоренного решения жилищных вопросов отдельных категорий граждан (многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети сироты, семьи с детьми-инвалидами), в соответствии с поручением Главы государства выработан механизм выплат за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.

«Принцип адресной помощи по арендной выплате подразумевает покрытие 50% стоимости аренды жилья очередникам с доходом менее 1 прожиточного минимума на члена семьи. Данный механизм планируется внедрить с 1 мая», - добавил глава Кабмина.


Правительство РК   Жилье   Общество   Алихан Смаилов  
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