Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Новый механизм строительства жилья на селе планируют внедрить в Казахстане

    20 Апреля 2021, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о планах по внедрению нового механизма строительства жилья на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от успешной реализации программ по поддержке сельских территорий, в том числе социальной и инженерной инфраструктуры на селе», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    В этом направлении, по его словам, Правительством активно принимаются меры, в том числе по развитию жилищного строительства в сельских населенных пунктах путем подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечения сельского населения услугами водоснабжения, ремонта автомобильных дорог.

    «Кроме того, в этом году планируется внедрить новый механизм строительства жилья на селе, который предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах, что позволит привлечь молодые кадры в сельскую местность. Эту инициативу неоднократно поднимал агробизнес, и Правительство поддержало ее», - отметил министр.

    «В целом в результате реализации Нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, а также привлечь в отрасль более 4,5 трлн тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит работой до 500 тысяч человек», - заключил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инфраструктурные проекты Строительство Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане