Новый механизм: как будут финансироваться НПО в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о новом подходе к грантовому финансированию неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения имеющихся проблем в сфере грантового финансирования в настоящее время на основе международного опыта Министерством совместно с экспертами гражданского общества ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере грантового финансирования. Предлагается внедрение нового формата планирования грантов через формирование пулами по актуальным направлениям, который позволит ориентировать гранты на потребности населения», - написал Аскар Умаров в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, данный механизм позволит внедрить подход «снизу-вверх», широко используемый в международной практике, и обеспечит гибкость и оперативное реагирование на имеющуюся повестку общественных инициатив.

«Также, предлагается внедрение системы градуированных грантов. В зависимости от вида гранта будут определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе для НПО, требования к отчётности», - отметил министр.

Такой подход позволит упростить процедуры грантового финансирования. Данные нормы предусмотрены в проекте Закона «О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций», который на сегодняшний день находится на рассмотрении депутатов Мажилиса РК.

«Проведены 13 заседаний рабочей группы и первое чтение законопроекта. Вместе с тем, с 2021 года в целях обеспечения прозрачности и открытости процесса предоставления грантов заседания экспертных комиссий по определению грантополучателей транслируется в прямом эфире на сайте и в социальных сетях Оператора грантового финансирования. Также, члены экспертной комиссии формируются в прямом эфире случайным методом из числа лиц, включенных в Реестр экспертов», - заключил А. Умаров.



