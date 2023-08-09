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    Новый механизм финансирования кооперации запустят в ЕАЭС

    9 Августа 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О новом механизме финансового содействия кооперационным промышленным проектам в ЕАЭС главы государств-членов ЕАЭС договорились 25 мая 2023 года в Москве в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. В этих целях президенты «Евразийской пятерки» подписали протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Финансовое содействие кооперационных проектов будет осуществляться путем субсидирования процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемыми международными и национальными финансовыми организациями (перечень финансовых организации будет определяться Советом ЕЭК).

    На оказание финансового содействия в бюджете ЕАЭС ежегодно будут предусматриваться средства в размере 10 процентов от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. По оценке экспертов ежегодная сумма будет порядка 20 млн долларов в год. Это позволит поддержать проекты на сумму около 189 – 200 млн долларов в год.

    Сейчас эксперты сторон договариваются об общих критериях отбора совместных кооперационных проектов, о требованиях к заемщикам, международным и национальным кредитным организациям, о процедуре подачи, рассмотрения и одобрение заявок и т.д.

    Кроме того, главами правительств государств – членов ЕАЭС будет определен перечень отраслей промышленности, которые могут участвовать в программе оказания финансового содействия.

    «В целом новый механизм финансирования кооперации будет способствовать дальнейшему развитию промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и внедрению новых высокотехнологических производств. Новые условия поддержки позволят отечественным предприятиям реализовать значимые стратегические проекты, увеличить выпуск совместно произведенной продукции и обеспечат создание дополнительных рабочих мест, что в целом окажет положительное воздействие на развитие промышленности Казахстана и экономику в целом», - отметили в Минторговли и интеграции РК.

    Новый формат финансирования планируется запустить в 2024 году, он будет действовать в течение 5 лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика ЕАЭС Минторговли Торговля
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