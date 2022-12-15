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    Новый медцентр на 640 коек открыли в Актобе

    15 Декабря 2022, 20:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе открылся новый многофункциональный медицинский центр на 640 коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Медцентр является филиалом центра «Шипагер-С». Проект, стоимостью 1,6 млрд тенге, был реализован при государственной поддержке в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025».

    Аким области, открывая центр, рассказал о планах по развитию медицины в регионе, строительству объектов первичной медико-санитарной помощи, межрайонных больниц.

    «Обеспечение качества и доступности медицинских услуг остаётся одной из основных задач, которые ставит перед нами Глава государства. В регионе принимаются все необходимые меры по увеличению продолжительности жизни, оказанию своевременной помощи. В рамках поручения Президента РК о модернизации системы здравоохранения в сельской местности в 2023-2024 годах будут построены 29 объектов первичной медико-санитарной помощи, современные межрайонные больницы. Наша цель - обеспечить качественными медицинскими услугами всех жителей области. Поэтому мы готовы поддерживать подобные проекты», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

    В новом медцентре площадью 4200 квадратных метров имеются поликлиническое отделение, стационар на 640 койко-мест, дневной стационар, рентгенологическое, эндоскопическое отделения, лаборатория. Кабинеты оснащены по последнему слову техники - установлены магнитно-резонансный и компьютерный томографы, а также другие диагностические аппараты последнего поколения, позволяющие выявлять патологии на ранних этапах развития.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Здравоохранение
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