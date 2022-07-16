Новый максимум случаев заражения КВИ за сутки выявили в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 698 против 4 457 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 26 мая, когда зафиксировали 4 700 инфицированных. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 485 632 случая заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло на 41 против 40 днем ранее, до 381 835. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 879 против 2 929 днем ранее, до 17 906 326.

За сутки в России госпитализировали 1 314 заболевших против 1 266 днем ранее (рост на 3,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 36 регионах и увеличилось в 30, еще в 19 ситуация не изменилась.





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