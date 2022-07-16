Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Новый максимум случаев заражения КВИ за сутки выявили в России

    16 Июля 2022, 16:21

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 698 против 4 457 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 26 мая, когда зафиксировали 4 700 инфицированных. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 485 632 случая заражения.

    Число летальных исходов за сутки возросло на 41 против 40 днем ранее, до 381 835. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 879 против 2 929 днем ранее, до 17 906 326.

    За сутки в России госпитализировали 1 314 заболевших против 1 266 днем ранее (рост на 3,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 36 регионах и увеличилось в 30, еще в 19 ситуация не изменилась.


    Фото: tass.ru

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Россия Общество Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай