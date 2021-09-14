Новый курс для IT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взращивать и усиливать современный IT-сектор. Такой акцент сделал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ».

Президент подчеркнул, что необходимо подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов в рамках национального проекта по цифровизации. Экспорт услуг и товаров цифровой отрасти к 2025 году должен достичь как минимум 500 миллионов долларов.

Обращение Касым-Жомарта Токаева вызвало живой отклик и поддержку в Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации. Отметим, что в эту организацию входит более 50 компаний. Среди них и АО «Транстелеком» - один из крупнейших на внутреннем IT рынке, который на сегодняшний день может гордиться своими успехами. Среди достижений можно отметить строительство девяти Центров обработки данных в таких городах, как Караганда, Кызылорда, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Жезказган, Алматы и Нур-Султан. В планах – значительно расширить географию. Также завершен проект «ВОЛС в СНП в рамках программы «Цифровой Казахстан-2020» по подключению 429 сельских населенных пунктов к широкополосному доступу к сети Интернет. Кроме того, АО «Транстелеком» участвует в реализации проекта «Trans Caspian Fiber Optic» по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, и в сотрудничестве с компанией SpaceX прорабатывает вопросы обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет уже с помощью низкоорбитальных спутников связи.

Отметим, что члены и сотрудники Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации уверены - нынешнее Послание является руководством к действию. Они единодушно поддержали обращение Президента и выразили свою готовность внести вклад в развитие нашей республики.