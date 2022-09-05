Новый культурно-образовательный проект для школьников презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее РК состоялась презентация культурно-образовательного проекта «Учебный день в музее», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект направлен на практическое закрепление теоретических знаний учащихся 5-9 классов по общественно-гуманитарным предметам (История Казахстана, Всемирная история, краеведение и др.) с использованием музейных предметов и коллекций.

«Сегодня особое значение имеет вопрос обеспечения светлого будущего для подрастающего поколения, улучшение качества нации. 2022 год Указом Президента Касым-Жомарта Токаева объявлен Годом детей. В связи с этим, Министерство культуры и спорта представляет новый проект «Учебный день в музее» для учащихся средних общеобразовательных школ и учителей истории. Как следует из названия проекта, помимо плановых занятий в школе, наши юные воспитанники будут изучать нашу историю с помощью музейных экспонатов. При этом стоит отметить, что экспонаты из экспозиции Национального музея являются бесценным материалом для наших учеников», - сказал на презентации министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Уроки будут проходить как в offline, так и в online-формате. Offline-формат предполагает занятия в экспозиционных залах музея. Ученые-исследователи, руководители экскурсий Национального музея РК совместно с учителями истории средних школ управления образования г. Нур-Султан будут проводить интерактивные уроки. Длительность занятия – 35-45 минут. Во время урока учащиеся смогут поближе познакомиться с экспонатами, подержать в руках копии артефактов. Занятия будут проходить каждый четверг по 2 урока до и после обеда.

Online-формат проекта – это серия заранее снятых видеоуроков. Сценарии уроков подготовлены специалистами Национального музея РК. Продолжительность урока – 5-7 минут. Видеоурок состоит из вступительного слова ведущего, графики и обзора экспозиций. Готовые уроки будут выкладываться на официальном сайте Национального музея РК согласно календарному плану школьной учебной программы. Online-формат расширит географию проекта, уроки станут доступными для учеников всего Казахстана.

Тематика и содержание уроков соответствуют учебной программе, утвержденной Министерством образования и просвещения РК.