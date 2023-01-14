Новый котел строят на ТЭЦ Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – На Балхашской ТЭЦ – одной из старейших в Карагандинской области – идет расширение мощностей. Здесь строится новый, пятый котел. Это позволит решить проблему дефицита тепла и улучшить теплоснабжение горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочей поездки в Балхаш аким области Ермаганбет Булекпаев посетил ТЭЦ. Глава региона проверил работу теплоисточника.

Акиму области доложили о прохождении отопительного сезона. Рассказали о модернизации станции и ходе работ по строительству пятого котла.

Ермаганбет Булекпаев также ознакомился с ходом строительства новой поликлиники, о возведении которой просили балхашцы.

Далее аким области побывал на станции Балхаш-1, где идет строительство жилых домов по типу таунхаусов.

Двухэтажные дома предназначены для социально уязвимых категорий граждан, в том числе многодетных семей и детей-сирот из числа очередников. Два таунхауса уже построены, будут еще четыре. Кроме того, в этом году в Балхаше сдадут два 45-квартирных дома и начнут строить две многоэтажки. После посещения объектов Ермаганбет Булекпаев встретился с жителями Балхаша. Состоялся открытый диалог. Горожане задали наболевшие вопросы. В основном они касались ЖКХ, благоустройства, дорог и работы общественного транспорта.

Балхашцы попросили обновить устаревший автобусный парк. Им сообщили, что этот вопрос скоро решится. В город пришел новый перевозчик, который приобретет новые автобусы. В свою очередь, из бюджета увеличат субсидии на пассажирские перевозки.

Экоактивисты Балхаша пожаловались на стихийные свалки на побережье озера. Они предлагают установить видеокамеры. Их просьба услышана. Во время благоустройства набережной предусмотрят видеонаблюдение.

«Наша главная задача - улучшить жизнь балхашцев, обеспечить стабильным тепло- и водоснабжением. Продолжится ремонт сетей и дорог, благоустройство. Все вопросы и жалобы жителей зафиксировали, будем отрабатывать», - сказал Ермаганбет Булекпаев.

По завершении встречи глава региона провел личный прием граждан.



