Новый котел строят на ТЭЦ Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – На Балхашской ТЭЦ – одной из старейших в Карагандинской области – идет расширение мощностей. Здесь строится новый, пятый котел. Это позволит решить проблему дефицита тепла и улучшить теплоснабжение горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во время рабочей поездки в Балхаш аким области Ермаганбет Булекпаев посетил ТЭЦ. Глава региона проверил работу теплоисточника.
Акиму области доложили о прохождении отопительного сезона. Рассказали о модернизации станции и ходе работ по строительству пятого котла.
Ермаганбет Булекпаев также ознакомился с ходом строительства новой поликлиники, о возведении которой просили балхашцы.
Далее аким области побывал на станции Балхаш-1, где идет строительство жилых домов по типу таунхаусов.
Двухэтажные дома предназначены для социально уязвимых категорий граждан, в том числе многодетных семей и детей-сирот из числа очередников. Два таунхауса уже построены, будут еще четыре. Кроме того, в этом году в Балхаше сдадут два 45-квартирных дома и начнут строить две многоэтажки.
Балхашцы попросили обновить устаревший автобусный парк. Им сообщили, что этот вопрос скоро решится. В город пришел новый перевозчик, который приобретет новые автобусы. В свою очередь, из бюджета увеличат субсидии на пассажирские перевозки.
По завершении встречи глава региона провел личный прием граждан.