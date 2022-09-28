Новый королевский шифр представили в Великобритании после смерти Елизаветы II

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Новый королевский шифр, используемый на военной форме и почтовых ящиках, представлен в Великобритании после смерти Елизаветы II и вступления на престол Карла III. Новый шифр опубликован на сайте Букингемского дворца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Измененная монограмма состоит из изображения короны Тюдоров и инициалов имени и титула нового монарха - C (Charles, Карл) и R (Rex - лат. король) с римской цифрой III, которые оформлены в золотых тонах. При этом в Шотландии в шифре, выполненном в черном цвете, изображена шотландская корона. Известно, что новый национальный шифр лично выбирал Карл III из десяти вариантов, предложенных геральдической палатой Великобритании.

Монограмма Елизаветы II от новой, помимо инициала имени, отличалась наличием в ней короны святого Эдуарда. Карл III после вступления на престол остановился на короне Тюдоров, которую также использовали в своем шифре Эдуард VII (правил с 1901 года по 1910 год), Георг V (1910-1936), Эдуард VIII (1936) и Георг VI (1936-1952).

Новая монограмма будет использоваться преимущественно на почтовых ящиках и государственных зданиях, военной и полицейской форме, а также в официальных документах. Старые королевские шифры будут заменяться по всей стране постепенно. В общей сложности в Великобритании в настоящее время около 70 тысяч почтовых ящиков (60% общего количества) были установлены в период царствования Елизаветы II (с 1952 года по 2022 год). При этом также сохранились ящики с характерными шифрами времен королевы Виктории (1837-1901), Эдуарда VII, Георга V, Эдуарда VIII и Георга VI.

После смерти Елизаветы II Банк Англии, выполняющий в Соединенном Королевстве роль центробанка, объявил, что все монеты и банкноты, на которых изображена королева, будут со временем заменены. Этот процесс должен затронуть не только Великобританию, но и Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх. Согласно газете The Guardian, процесс замены находящихся в обращении британских банкнот с портретом Елизаветы II на новые с изображением Карла III займет не менее двух лет.

8 сентября стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Она скончалась на 97 году жизни в замке Балморал в кругу семьи. Сын королевы принц Чарльз и другие члены семьи прибыли в шотландскую резиденцию королевы и находились вместе с ней. Новый британский монарх взял имя Карл III. 19 сентября состоялись похороны королевы Елизаветы II.