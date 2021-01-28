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    Новый кирпичный завод запустят в Ордабасинском районе Туркестанской области

    28 Января 2021, 16:01

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области в рамках государственной Карты индустриализации в этом году планируется привлечь более 29 млрд. тенге для запуска 4 проектов на 465 новых рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Годовая мощность ТОО «Standart Petroleum & Co» составляет 1 млн тонн. Сейчас запущен I этап нефтехимического завода, где будут трудоустроены 200 человек. Проект по производству бетонной продукции ТОО «RZN» реализуется на 150 рабочих мест. А также будут запущены проект новотехнологичного кирпичного завода ТОО «NA Constraction» с трудоустройством 100 рабочих и овощехранилище ТОО «Александровский сад», где обеспечены постоянной работой 15 человек.

    В этом году объем произведенной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в районе составит 51 млрд 475 млн тенге и ожидается рост на 114,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    Кроме того, объем инвестиций, осваиваемых в рамках государственных программ: проекта «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025» и микрофинансовых организаций планируется увеличить до 17 млрд 444 млн тенге.

    Объем валовой промышленной продукции в регионе в 2021 году составит 22 млрд 800 млн тенге, а объем продукции обрабатывающей промышленности намерены увеличить до 20 млрд тенге. Объем продукции будет увеличен в основном за счет загрузки производственных мощностей инвестиционных проектов, реализованных в рамках Карты индустриализации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Промышленность Экономика
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