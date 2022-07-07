Новый кирпичный завод запущен в эксплуатацию в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане открылся новый завод по производству кирпича «SG BRICK».

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, аким столицы Алтай Кульгинов, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, а также аким Аршалынского района Мурат Балпан.

Открытие производства играет важную роль в развитии экономики региона и страны в целом. Сегодня завод «SG BRICK» - единственный среди стран Центральной Азии, объем выпуска готовой продукции которого достигает 120 млн. штук в год. Для производства в качестве теплоносителя используется природный газ, годовая потребность составляет 18 млн кубов. При этом аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов отметил, что для возведения качественного жилья в столице задействована вся строительная индустрия.

«Все это позволяет как увеличить темпы строительства доступного льготного жилья, так и сократить сроки строительства без ущерба качеству. Данный кирпичный завод также позволит городу обеспечить определенный объем отечественным стройматериалом. По поручению Главы государства значительно увеличили объем строительства социального жилья. Планку по объему строительства необходимо сохранять», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Инициатором и учредителем предприятия является генеральный директор группы строительных компаний ТОО «GPark» Габит Сатмагамбетов. По его словам, завод будет активно способствовать процессу импортозамещения. Ранее компания сотрудничала с поставщиками стройматериалов из Узбекистана, Украины и России.

«Сегодня я с уверенностью заявляю, что мое серьезное и ответственное решение постепенно отходить от импорта и строить свои собственные заводы – было верным и взвешенным. Этот завод не панацея, так как он покроет потребности нашей компании. Потребность в качественном и дешевом строительном материале высока, и чтобы это в дальнейшем не вело к увеличению стоимости квадратного метра необходимо запускать собственное производство», - заявил глава «GPark» Габит Сатмагамбетов.

Кроме того, членам делегации продемонстрировали возможности испанского оборудования «Beralmar», которое установлено на заводе, а также полный цикл изготовления керамического кирпича.

ТОО «GPark» также планирует наладить производство по покраске кирпича. Пока в лабораторных условиях использовано несколько видов красок и получено 27 опытных термостойких и водонепроницаемых образцов разнообразной палитры. В последующем это будет очень серьезная альтернатива фасадному кирпичу.

Ожидается, что потребность трудового актива составит около 300 рабочих мест. До конца лета планируется запуск еще одного передового завода «GPark» по изготовлению железобетонных изделий.