Новый Кабмин, коронавирус и вакцинация, снятие пенсионных накоплений – обзор недели в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Основными темами прошлой недели можно назвать утверждение нового состава Правительства, ужесточение карантина в регионах страны и предстоящую вакцинацию населения от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало недели в стране ознаменовалось утверждением состава Правительства. Среди задач, стоящих перед новым Кабмином - усиление конкурентоспособности экономики, привлечение инвестиций, развитие новых технологий, экспорта.

На заседании Правительства А.Мамин подчеркнул, что самой важной задачей является организация массовой вакцинации населения. Он поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить готовность медицинских организаций к началу массовой вакцинации населения с 1 февраля.

На вакцинацию в стране возлагают большие надежды. По мнению министра здравоохранения Алексея Цоя, вакцинация двух миллионов человек позволит уменьшить число заражений на 40 тысяч.

«Соответственно, чем больше охват вакцинацией, тем меньше заболеваемость и смертность от КВИ и выше вероятность возврата к жизни без ограничительных мер и локдаунов. На этом этапе развития пандемии весь мир осознал, что единственная альтернатива самоизоляции и карантину – это вакцинация», - заявил Алексей Цой.

Уже разработан электронный паспорт вакцинации, прививку от коронавируса включат в Национальный календарь прививок Казахстана.

Между тем с начала недели практически во всех регионах страны наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. В Минздраве называют его умеренным и связывают с несоблюдением мер профилактики в период длительных праздников в декабре и январе. По прогнозам , пик заболеваемости ожидается в конце марта. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки. При реалистичном и пессимистичном – до 6 тысяч и 9 тысяч, соответственно.

Главе государства министр сообщил о снижении уровня смертности в стране от коронавируса в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года. По его словам, это показывает эффективность принимаемых мер по оказанию помощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи.

В регионах повсеместно ужесточают ограничительные мероприятия, чтобы сдержать рост числа инфицированных и избежать коллапса в медицинской системе. В Северо-Казахстанской области вернули локдауны выходного дня, в Восточно-Казахстанской области выставили санитарные посты. В Атырауской области ужесточили ограничения с 21 января. В столице усилили рейды и заявили о готовности принять более жесткие меры при дальнейшем росте заболеваемости. В Алматы за нарушение карантинных мер приостанавливают деятельность организаций.

Не менее важным событием прошлой недели стал запуск механизма по изъятию части пенсионных накоплений на приобретение жилья, улучшение жилищных условий или лечение. 23 января уполномоченный оператор «Отбасы банк» запустил онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Сенат одобрил в двух чтениях проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Теперь водители могут не возить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан. На иностранцев и зарубежные транспортные средства это нововведение не распространяется.

В Казахстане усилили санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних.

Что касается законопроекта «О противодействии семейно-бытовому насилию», то он вызвал немалый резонанс в обществе. Свое мнение о нем выразил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства считает, что «его инициаторам следует пересмотреть подходы, важно учесть все мнения. Главная цель – защитить права женщин и детей».

Не менее насыщенной событиями была жизнь и в регионах страны. В Восточно-Казахстанской области утвердили Программу развития региона на 2021-2025 годы, , в Жамбылской - такую программу готовят .

В Туркестанской области строят семь медицинских объектов, в Карагандинской – планируют построить семь объектов здравоохранения, в Северо-Казахстанской области запустили кислородную станцию, в Алматы министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину презентовали систему диагностики инсульта на базе искусственного интеллекта.

В ряде регионов сообщили о планах по дальнейшему развитию социальной инфраструктуры.

В Атырау и пригородных селах построят 10 спортивных комплексов, увеличить строительство соцжилья и отремонтировать 1,3 тысячи километров дорог намерены в Карагандинской области, два общежития на 1,7 тысяч мест построят в Алматы, восемь новых школ построят в Таразе. В Павлодарской области приведут в порядок 189 сел. В Нур-Султане в этом году появится плавучая набережная, павильоны спорта, скейт-парк. В Жамбылской области планируют проводить джип-сафари, этно- и экотуры для туристов.

Пока на севере Казахстана трещат тридцатиградусные морозы, а в Таразе бушует метель, в Туркестанской области началась посевная кампания.

Корреспондент из Атырау на прошлой неделе сообщил о появлении в Урале редкой рыбы кутум, занесенной в Красную Книгу РК.

И еще одна «природная» новость касается птицы года. В 2021-м ею стал пеликан. «Птицу года» выбирают для привлечения внимания к проблемам видов. В «Год пеликана» планируется активизировать работу по выделению ключевых для видов участков и по обеспечению их сохранности.