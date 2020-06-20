Новый иск к Bek Air готовят в  Комитете по защите прав потребителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан продолжают поступать обращения от клиентов авиакомпании АО «Бек Эйр», купивших билеты на отмененные затем рейсы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уже после судебного процесса, который Комитет по защите прав потребителей выиграл 17 июня, к сегодняшнему дню поступило еще порядка 20 заявлений о нарушенных правах потребителя и представления в связи с этим интересов в суде. Комитет будет до конца отстаивать права казахстанских потребителей. Сейчас наши юристы готовят материалы для второго иска к авиакомпании АО «Бек Эйр» в Турсибский районный суд г. Алматы», - сообщили в комитете.

По информации ведомства, для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать по ссылке.

Заявления принимаются через портал электронного правительства и телеграмм-бот kzpp_bot.

Вместе с заявлением необходимо также приложить:

- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);

- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и т.п.);

- копию билета;

- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);

- документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в «Bek Air» по данному вопросу (копии, скрины и др.).

17 июня суд обязал Bek Air вернуть клиентам стоимость авиабилетов на отмененные авиарейсы.

«Cуд решил исковое заявление Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК удовлетворить. Признать право потребителей услуг АО «Bek Air» на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей. Обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя. Взыскать с АО «Bek Air» уплаченную сумму за авиабилеты в пользу потребителей», - говорится в постановлении суда.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Погибли 12 человек, пострадали 69 человек. 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи.

В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были несовместимые с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.