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    Новый импульс получает сотрудничество Казахстана и Беларуси в военном образовании

    20 Ноября 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами состоялся визит делегации Военной академии Республики Беларусь в Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Целью визита является развитие взаимовыгодного межвузовского сотрудничества, совершенствование национальных систем военного образования и научно-исследовательской деятельности в сфере обороны и безопасности.

    Представители Военной академии Республики Беларусь ознакомились с учебно-материальной базой, научно-исследовательской деятельностью Национального университета обороны, а также перспективами развития учебного заведения.

    Новый импульс сотрудничеству оборонных ведомств двух стран в области образования придаст подписанный в рамках визита меморандум о совместной подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и проведении исследований.

    Глава белорусской делегации генерал-майор Геннадий Лепешко встретился с выпускниками Военной академии. Он выступил перед офицерами с лекцией по военно-патриотическому воспитанию и его влиянию на подготовку офицерских кадров.

    Необходимо отметить, что 17 мая 2013 года был подписан договор о подготовке военных кадров Республики Казахстан и заключены контракты на обучение казахстанских курсантов в высших военных учебных заведениях Республики Беларусь. За весь период сотрудничества в Беларуси по программам бакалавриата и магистратуры прошли обучение свыше 450 военнослужащих Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Беларусь Сотрудничество Минобороны РК
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