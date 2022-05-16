Новый гребной канал строят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Гребной канал площадью в 100 га строят в Туркестане. По словам специалистов, он будет соответствовать международным олимпийским стандартам и способствовать развитию спортивного туризма в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Гребной канал пока достроен наполовину и лишь отдалённо напоминает грандиозный проект. Но уже в следующем году тут появятся трибуны, гостиничный комплекс и другие сооружения. По словам специалистов, у байдарочников будут все условия как для качественных тренировок, так и проведения крупных соревнований.

«Такие проекты не строились в современном Казахстане. На территории стран СНГ из старых был канал в Узбекистане и Москве. Но это со времён ещё Союза. Такой уникальный проект - единственный в Казахстане и в странах СНГ. Протяжённость канала - два км. Соревнования тут можно проводить по всем олимпийским дистанциям. Эксперты не исключают, что на сборы в Туркестан будут приезжать не только казахстанские гребцы, но и иностранные спортсмены», - отметил представитель подрядной организации Айдын Майусов.

«Помимо гребли тут можно будет заниматься пляжным футболом и волейболом, плаванием и триатлоном. Сейчас эти виды спорта в Туркестане не особо популярны, но с открытием канала, интерес к ним, думаю, возрастёт. Греблей на байдарках только в Туркестанской области занимаются несколько сотен спортсменов. Они регулярно участвуют в международных турнирах и занимают призовые места. Вот только подходящей базы для тренировок у них нет, грести приходится на водохранилищах», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев.

По его словам, сейчас наши спортсмены ездят на сборы в Узбекистан. Иногда даже чемпионаты Казахстана приходится проводить на территории соседних стран.

«Новый гребной канал должен решить все эти проблемы. При строительстве туркестанского канала за образец были взяты аналогичные комплексы Европы и Японии. И, как утверждают авторы проекта, постарались взять и передать от этих объектов только самое лучшее», - подчеркнул руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев.



