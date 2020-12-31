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      Акмолинская область

    Новый год жители пристоличного села встретят с доступом 4G

    31 Декабря 2020, 19:15

    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин находится с рабочей поездкой в регионе, передает МИА «Казинформ».

    «Завершаем рабочий год поездкой в село Бирсуат района Биржан сал Акмолинской области, что находится в 250 километрах от г. Нур-Султан. Своими глазами увидел результаты проводимой работы по проекту «250+» –Интернет в сёла с населением от 250 жителей. В Бирсуате проживает чуть больше 400 человек, есть школа. Мобильного интернета до этого года не было. Радует, что Новый год жители встретят с доступом 4G и смогут поздравить своих родных и близких из любой точки мира по видеосвязи. Замерил скорость на нашем сайте Bailanys. Bar – 40 Mbps, интернет буквально летает», - сообщил министр на своей странице в Instagram.

    Вместе с операторами связи предстоит еще немало работы, ведь надо такую скорость обеспечить везде, отмечает Багдат Мусин.

    «Но результаты однозначно есть. Спасибо монтерам, строителям, инженерам – всем, кто не смотря на пандемию, ветра и морозы продолжает подключать село за селом к Интернету!», - выразил благодарность министр.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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