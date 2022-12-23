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    Новый год и пиротехника: алматинские спасатели обратились к жителям

    23 Декабря 2022, 13:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерболат Турткараев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров. При этом около 18% возгораний от общего числа, происходят по причине неправильного использования пиротехнических изделий.

    Так, за последние 5 лет произошло 56 пожаров, 10 из которых - по причине пиротехники.

    «В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализировано 8 человек, семь из которых – дети», - привел статистику Ерболат Турткараев.

    В целях профилактики и предупреждения пожаров, а также исключения несчастных случаев из-за неправильного использования пиротехнических изделий ДЧС Алматы проводится комплекс организационных мероприятии направленных на обеспечение безопасности граждан.

    Спасатели взяли на учет 72 новогодних елки, установленных на объектах с массовым пребыванием людей. Они обследованы на соответствие нормам требований пожарной безопасности и даны рекомендации об усилении профилактических мероприятии.

    Также взято на учет 14 объектов, где будут организованы ледовые катки для массовых катаний, с собственниками указанных объектов проведены профилактические беседы о необходимости обеспечения пожарной безопасности в периоды проведения массовых мероприятии.

    Совместно с департаментом полиции Алматы согласован и утвержден план оперативно-профилактических мероприятий «пиротехника» в соответствии с которым с 25 декабря будут организованы рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий с применением мер оперативного реагирования в отношении нарушителей законодательства.

    Сотрудниками ДЧС проводятся профилактические беседы с реализаторами пиротехнических изделий, уже проведено 20 встреч и круглых столов, в ходе которых разъяснены требования пожарной безопасности при хранении и использований пиротехнических изделии.

    Ерболат Турткараев напомнил жителям и гостям южной столицы, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах, при этом надо следить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной. Также необходимо обратить внимание на срок годности изделия, внимательно изучить инструкцию. Хранить пиротехнику необходимо в сухом помещении и как можно дальше от источников тепла.

    «При запуске пиротехники не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;

    убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствует препятствия для запуска пиротехники;

    никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

    совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;

    не запускайте изделие при сильном ветре;

    никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

    не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте хлопушки под ноги;

    минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков – 50 метров. На площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые, фейерверк может изменить направление», - напомнили в ДЧС.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Общество МЧС
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