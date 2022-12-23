Новый год и пиротехника: алматинские спасатели обратились к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерболат Турткараев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров. При этом около 18% возгораний от общего числа, происходят по причине неправильного использования пиротехнических изделий.

Так, за последние 5 лет произошло 56 пожаров, 10 из которых - по причине пиротехники.

«В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализировано 8 человек, семь из которых – дети», - привел статистику Ерболат Турткараев.

В целях профилактики и предупреждения пожаров, а также исключения несчастных случаев из-за неправильного использования пиротехнических изделий ДЧС Алматы проводится комплекс организационных мероприятии направленных на обеспечение безопасности граждан.

Спасатели взяли на учет 72 новогодних елки, установленных на объектах с массовым пребыванием людей. Они обследованы на соответствие нормам требований пожарной безопасности и даны рекомендации об усилении профилактических мероприятии.

Также взято на учет 14 объектов, где будут организованы ледовые катки для массовых катаний, с собственниками указанных объектов проведены профилактические беседы о необходимости обеспечения пожарной безопасности в периоды проведения массовых мероприятии.

Совместно с департаментом полиции Алматы согласован и утвержден план оперативно-профилактических мероприятий «пиротехника» в соответствии с которым с 25 декабря будут организованы рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий с применением мер оперативного реагирования в отношении нарушителей законодательства.

Сотрудниками ДЧС проводятся профилактические беседы с реализаторами пиротехнических изделий, уже проведено 20 встреч и круглых столов, в ходе которых разъяснены требования пожарной безопасности при хранении и использований пиротехнических изделии.

Ерболат Турткараев напомнил жителям и гостям южной столицы, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах, при этом надо следить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной. Также необходимо обратить внимание на срок годности изделия, внимательно изучить инструкцию. Хранить пиротехнику необходимо в сухом помещении и как можно дальше от источников тепла.

«При запуске пиротехники не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;

убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствует препятствия для запуска пиротехники;

никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;

не запускайте изделие при сильном ветре;

никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте хлопушки под ноги;

минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков – 50 метров. На площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые, фейерверк может изменить направление», - напомнили в ДЧС.





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