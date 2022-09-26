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    Новый главный архитектор назначен в Карагандинской области

    26 Сентября 2022, 10:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области назначен новый руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля. Им стал бывший аким Бухар-Жырауского района Сержан Жанабекович Аймаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кандидатура Сержана Аймакова рекомендована решением конкурсной комиссии.

    На государственной службе Сержан Аймаков боле 30 лет. Занимал различные должности. Был заместителем акима города Каркаралинска, председателем Налогового комитета Каркаралинского района, первым заместителем акима Каркаралинского района. С 2007 по 2010 год работал заместителем начальника управления строительства Карагандинской области. Затем был акимом Каркаралинского, Осакаровского районов, города Шахтинска. С апреля 2021 года до сентября 2022-го возглавлял Бухар-Жырауский район.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Назначения
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