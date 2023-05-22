Новый Генплан Алматы: эксперт назвал преимущества квартальной застройки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одним из ключевых аспектов нового Генерального плана развития Алматы станет преемственность исторически сложившейся квартальной застройки центральной части города при новом жилищном строительстве. Об этом сообщил заслуженный деятель, почетный архитектор Казахстана Сайран Фазылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что этот подход является не только важным с точки зрения сохранения культурного и архитектурного наследия, но и способствует созданию гармоничной и уютной городской среды», - сказал архитектор.

По его словам, сейчас только исторический центр Алматы отвечает основным требованиям современной модели компактного комфортного города. Он имеет хорошую пешеходную доступность к школам и детским садам, общественным пространствам.

«В рамках Генерального плана будут использованы параметры кварталов размером 160 на 250 метров. Это обеспечит оптимальную структуру застройки, а также согласованность с уже существующими кварталами, сохраняя тем самым единство и целостность городского пространства», - добавил спикер.

Он отметил, что последние десятилетия город развивался в основном в центральной и верхней (южной) части ближе к предгорьям. Предварительные результаты урбанистического опроса показали, что жителям города больше всего не хватает социальных объектов, общественных пространств, детских развивающих центров, кружков, секций, спортивных площадок. Из коммерческих объектов в шаговой доступности недостаточно фитнес-центров, творческих мастерских, семейных кафе и коворкингов.

«Квартальная застройка, во-первых, создаст благоприятную социальную среду для жителей в любом районе города. Во-вторых, позволит решить проблему автомобильных пробок и проблем с парковкой. В-третьих, будет способствовать увеличению зеленых зон. Благодаря квартальной застройке жилые здания будут расположены вблизи объектов социально-бытовой инфраструктуры и зон отдыха. Такая застройка позволит гораздо эффективнее использовать имеющиеся территории под строительство, делая жилье доступным для большего числа людей», - считает Сайран Фазылов.

Ранее Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года.



