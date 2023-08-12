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    Новый генконсул США в Алматы записала видеообращение на казахском языке

    12 Августа 2023, 00:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин обратилась к казахстанцам на казахском языке. Видеообращение опубликовано на Instagram-странице Генконсульства США в Алматы, передает МИА «Казинформ».

    В своем обращении Мишель Еркин сказала, что очень ждет комментариев с рекомендациями того, что ей нужно посмотреть, сделать и попробовать в первую очередь.

    «Я начинаю свою деятельность в качестве генерального консула США в Алматы. Думаю, это большая честь. В Алматы я влюбилась 20 лет назад. (... ) Я начала учить казахский язык еще до приезда сюда. Теперь я довольна тем, что продолжаю изучать язык на родине казахского языка», – отметила генконсул.

    Мишель Еркин является кадровым сотрудником дипломатической службы Государственного департамента США. До нынешнего назначения была заместителем Главы дипломатической миссии и Временно поверенной в делах в Посольстве США в Рейкьявике (Исландия).

    Начав дипломатическую карьеру в 2003 году, Мишель Еркин ранее также работала в Алматы (Казахстан), Панаме (Панама), Бишкеке (Кыргызстан), Сан-Сальвадоре (Сальвадор) и Москве (Россия).

    Она с отличием окончила Йельский университет по специальности «Регионоведение: Россия и страны Восточной Европы», получила степень доктора юриспруденции в Высшей школе права Миннесотского университета.

    Еркин выросла на ферме в северной части штата Миннесота и является гордым потомком народности «Белая земля», племени оджибве (чиппева). Мишель и ее муж Жомарт воспитывают четверых детей. Она говорит на русском и испанском, в настоящее время изучает казахский язык.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы США Видео Общество Казахский язык
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