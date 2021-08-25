Новый генконсул ФРГ вступил в должность в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Алматы сообщает, что 23 августа господин Марио-Инго Зоос вступил в должность Генерального консула ФРГ в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Консульский округ господина Зооса включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Актюбинскую, Ман гистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

После изучения юриспруденции в Мюнхене Марио-Инго Зоос начал свою службу в МИД Германии. Дипломатическую службу он проходил в Боготе, Загребе, Никосие, Вашингтоне, Любляне и Чикаго.

До назначения в Алматы занимал должность руководителя отдела в МИД Германии в Берлине.

Женат, имеет двоих детей.

Фото: kasachstan.diplo.de