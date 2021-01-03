Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырау

    Новый газоперерабатывающий завод появится в Атырау

    3 Января 2021, 19:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О строительстве нового газоперерабатывающего завода рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время прорабатывается проект по строительству газоперерабатывающего завода на базе сырья морского месторождения Кашаган с объемом инвестиций 370 млрд тенге. Строительство рассчитано на 2021-2023 годы. Ожидаемый результат от реализация проекта: снизятся поставки за рубеж сырой нефти, при увеличении экспорта переработанной нефти будет налажено производство готовой нефтехимической продукции. При этом создаются 2800 рабочих мест на период строительства и 600 постоянных рабочих мест», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    При этом в акимате отметили, что Атырауская область - лидер по объему инвестиций в РК. Доля региона в объеме инвестиций по республике составила 28,2%.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане