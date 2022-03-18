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    Новый газоперерабатывающий завод построят в Мангистауской области

    18 Марта 2022, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый газоперерабатывающий завод построят в Мангистауской области. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в качестве дополнительных мер, в том числе с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущением спекулятивных скачков цен прорабатываются следующее меры:

    - Разработка методики по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.

    «В ближайшее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода в Мангистауской области взамен действующего КазГПЗ. Предварительная стоимость проекта составляет – 167,7 млрд тенге», - отметил Болат Акчулаков.

    По данным ведомства, завод будет производить товарный газ в объеме – 760 млн кубометров, сжиженный – 232 тыс. тонн и пентан-гексановую фракцию – 82 тыс. тонн.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мангистауская область Нефть Минэнерго РК Газификация
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