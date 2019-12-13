Новый Galaxy каждый год от 18 990 тенге в месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане запускается проект, предоставляющий возможность пользоваться флагманскими смартфонами Galaxy за небольшую ежемесячную плату, меняя их на новый каждый год бесплатно, передает МИА «Казинформ».

Компания Samsung Electronics представляет гибкую, удобную и выгодную программу Samsung Forward, которая позволяет пользоваться мобильными устройствами Galaxy по цене от 18 990 тенге в месяц. Программа действует с 11 декабря, в ней участвуют флагманские модели Galaxy Note10 | 10+: 256ГБ и Galaxy S10e | S10 | S10+: 128ГБ (список моделей, участвующих в программе, будет расширяться).

Инновационность программы Samsung Forward заключается в легкости процесса и низких платежах. В сравнении с обычной рассрочкой сервис Samsung Forward окажется на 30%–40% дешевле.

Обменять устройство на новую модель Samsung Galaxy возможно уже после внесения шести платежей, выкупить полностью – в любой момент. При обмене устройства после 12 месяцев в состоянии «как новый» замена на новый флагман производится бесплатно в официальных точках продаж, участвующих в программе Samsung.

Компания Samsung решила вопрос и с защитой от повреждений, которые приводят к затратному ремонту. Владелец Galaxy и участник программы Samsung Forward может не беспокоиться о целостности экрана своего смартфона. Его мобильное устройство будет защищено программой Samsung Smart Care+, которая позволяет в течение одного года бесплатно осуществить одну замену разбитого дисплея или задней панели аппарата в авторизованном сервисном центре. Это будет существенной экономией в случае, если, например, смартфон упадет на асфальт и получит повреждения.

Оформить заявку на участие в программе можно онлайн на сайте samsung.kz. Процесс рассмотрения занимает всего минуту.

1. Клиент выбирает смартфон.

2. Оформляет заявку на сайте.

3. Подтверждает договор и получает штрих-код.

4. Забирает устройство в официальных точках, участвующих в программе Samsung.

Платежи по Samsung Forward можно производить с помощью банковских карт в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, которое станет доступно в ближайшее время. Участник программы может бесплатно заменить смартфон на более новую модель после 12 платежей или сделать это раньше с доплатой. При желании клиент может продолжить пользоваться гаджетом и после 12 платежей, выкупив его по остаточной стоимости сразу, либо продолжая вносить тот же платеж до погашения всей суммы.