Новый футбольный центр открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Современный спортивный комплекс для занятия футболом появился в Алматы благодаря государственно-частному партнерству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скромный стадион «Спутник» в Алматы получил вторую жизнь. Отныне здесь располагается современный спортивно-тренировочный комплекс «Jas qyran». Первый удар по мячу в честь открытия объекта на обновленном стадионе сделали президент ФФК Адильбек Джаксыбеков, вице-премьер Ерболат Досаев, аким Алматы Бауыржан Байбек, президент Казахстанской лиги детского и юношеского футбола «Жас Кыран», бизнесмен Берик Каниев. Также на открытии присутствовали министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, ветераны казахстанского футбола Куралбек Ордабаев, Михаил Гурман и другие.





«Государственно-частное партнерство - это инструмент, который позволяет реализовать инициативу, и мы со стороны города на 15 лет передали данный объект в управление. Вложены, как вы видите, огромные средства, реконструирован стадион, трибуны, сделана крыша, под которой наши зрители могут спокойно смотреть мероприятия, которые здесь будут, 3 мини-футбольных поля - все условия по современным стандартам. Как мне говорят, в ближайшее время объект пройдет сертификацию FIFA», - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Получивший вторую жизнь объект - настоящий футбольный центр, где будет тренироваться около 500 юных футболистов, постоянно на смене будет до 25 тренеров, общий тренерский штат футбольного центра - до 50 человек.





«Для нас это не первый социальный проект, футбол мы любим, детей поддерживаем. Здесь мы сделали мини-футбольный центр по всем европейским стандартам. Основная цель, чтобы дети наслаждались занятиями спортом, росли как патриоты, а футбол приносил счастье всем нашим родителям, чтобы были положительные эмоции от каждого сыгранного матча», - сказал президент Казахстанской лиги детского и юношеского футбола «Жас Кыран», бизнесмен Берик Каниев.

Аким Алматы рассказал, что при поддержке Адильбека Джаксыбекова начинается реконструкцию запасного поля Центрального стадиона для футбола и легкой атлетики.

«Мы планируем в следующем году начать реконструкцию футбольного (Центрального - авт.) стадиона, сделаем его крытым стадионом на 30 тысяч мест. Благодаря поддержке мы в следующем году начнем строить легкоатлетический крытый стадион на 5 тысяч мест по международным стандартам. Алматы - центр спортивных мероприятий. Поздравляю родителей наших юных спортсменов, уверен, из них вырастут спортсмены высокого уровня и они будут достойными гражданами нашей страны, здоровыми, успешными, теми, кто верит в себя. И благодаря поддержке Главы государства Нурсултана Назарбаева все больше детей будет заниматься спортом, с уверенностью смотреть в будущее и создавать новый Казахстан», - заключил Бауыржан Байбек.

Напомним, в Послании народу Президент попросил найти резервы и повысить доступность массового спорта и спорта. Кроме того, Глава государства поручил Правительству и акимам построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также он обратил внимание на эффективное использование имеющихся спортивных сооружений, особенно при школах, необходимость обустраивать дворы, парки, скверы, для занятий физкультурой.





