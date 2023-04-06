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    Новый формат встреч с инвесторами запустили в Павлодаре

    6 Апреля 2023, 19:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области встретился с крупными инвесторами региона. Они обсудили ближайшие проекты, проблемы и планы, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По словам акима Асаина Байханова, руководство региона желает быть более открытым для инвесторов – тех, кто вкладывает средства в развитие области и создаёт новые рабочие места. Поэтому глава региона объявил День инвестора.

    «Каждый инвестор для нас важен. Наша задача – привлечение новых инвестиций, инвестиционных проектов, открытие новых рабочих мест, создание ответственных бизнесменов, ответственных предприятий», – подчеркнул Асаин Байханов.

    В этом году в регион планируют привлечь 851 млрд тенге инвестиций. При это 116 млрд уже получили за январь-март, доложил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ернур Жаутикбаев.

    «Мы сформировали пул из 113 проектов на более чем 2,1 трлн тенге с созданием 7,1 тысячи рабочих мест, – сообщил спикер. – В целом, в пуле преобладают проекты в сферах горной металлургии, энергетики и химии. По количеству наибольший удельный вес у сферы АПК».

    По словам Ернура Жаутикбаева, в регион привлекли 63 новых проекта на более чем 560 млрд тенге, их реализуют в 2023-2026 годах.

    На особом контроле находится ряд крупных проектов: два новых ферросплавных завода, производство технического кремния, переход на циклично-поточную технологию добычи угля в Экибастузе, производство кальцинированной соды и эпоксидного компаунда в Павлодаре.

    Определены 17 небольших проектов, которые направлены на закрытие небольшой целевой ниши: сахарный и крахмальный заводы, производство дождевальных машин, сухих строительных смесей, сельскохозяйственной техники, креветок, чулочно-носочных изделий, целлюлозно-бумажных салфеток, детских подгузников и женских гигиенических изделий, запорной арматуры, медикаментов массового спроса и первой необходимости, велосипедов и инвалидных колясок. В списке также переработка битого стекла, бахчевых культур, разведение товарной рыбы, строительство тепличного комплекса.

    По реализуемым проектам совместно с заинтересованными органами, инициаторами составляются алгоритмы действий и ведется постоянный мониторинг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Инвестпроекты Павлодарская область Экономика Инвестиции
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