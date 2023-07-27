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    Новый формат получения лицензий на добычу твердых полезных ископаемых внедряют в Казахстане

    27 Июля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мининдустрии РК автоматизировало процесс подачи заявки, ее рассмотрения и выдачи лицензий на добычу твердых полезных ископаемых посредством единой платформы недропользователей «Minerals.gov.kz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 14 июля 2023 года № 517 внесены изменения в Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на добычу твердых полезных ископаемых, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 366.

    По словам разработчиков, данный процесс полностью исключит человеческий фактор. Потенциальные недропользователи (инвесторы) получат полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры, заканчивая геологическими и геофизическими отчетами.

    Как отметили в Мининдустрии, ЕПН «Minerals.gov.kz» - цифровая платформа, которая позволит автоматизировать функции заинтересованных государственных органов и ведомств, а также упростит и ускорит бизнес-процессы по получению лицензий для осуществления разведочных и добычных работ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Промышленность МИИР РК
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