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    Новый формат коллективных инвестиций появился на рынке недвижимости Казахстана - эксперт

    13 Июля 2023, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какая недвижимость сегодня в цене сообщила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

    «Спрос есть на любые объекты, каждый покупатель исходит из своих потребностей. Однако, стоит отметить появившийся не так давно инвестиционный спрос. Когда недвижимость покупается с целью инвестиции – либо дальнейшая сдача в аренду, либо так называемый флиппинг - привести квартиру в порядок, сделав ремонт, и перепродать. Для этих целей покупатели также ищут недорогие варианты как в новых, так и в старых домах», - сказала Нина Лукьяненко в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    По ее словам, на рынке появился новый формат коллективных инвестиций.

    «Появился формат коллективных инвестиций, когда в такие покупки (недвижимости) входит несколько инвесторов, обладающих каждый по отдельности небольшими суммами», - уточнила Нина Лукьяненко.

    Ранее она заявила, что тенденция снижения цен на жилье продлится еще как минимум несколько месяцев, а возможно и до конца года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Экономика Общество Инвестиции Экспертиза
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