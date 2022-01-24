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    Новый этап боевой учебы начался в Вооруженных силах РК

    24 Января 2022, 22:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах РК начался новый этап боевой учебы. Подготовка отделений, расчетов и экипажей – это комплекс мероприятий, направленных на обучение военнослужащих слаженным действиям в составе подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу руководству Министерства обороны кардинально повысить боеготовность и боеспособность Вооруженных сил с учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне.

    «Среди особенностей боевой подготовки отделений в текущем году – внедрение новых способов применения подразделений, в том числе для обороны населенных пунктов и участия в антитеррористических операциях.

    Военнослужащие отработают нормативы по огневой, тактической подготовке и другим предметам. Будут освоены навыки действий в полевых условиях, пути решения групповых тактических задач. Качество их выполнения определит уровень подготовки личного состава и подразделений», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

    Подготовка отделений, расчётов и экипажей пройдет до 5 февраля текущего года. Очередной этап обучения войск завершится боевыми стрельбами и комплексными тактико-специальными занятиями.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Учения Армия Видео Силовые структуры Минобороны РК Вооруженные силы
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