Новый Экокодекс: в Казахстане начнется аудит промышленных предприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, в Казахстане с начала текущего года вступил в силу новый Экологический кодекс. Что изменится с его принятием в этом направлении работы в нашей стране и на что нацелены принятые поправки в законодательство, читайте в нашем материале.

Отметим, что главными задачами кодекса являются, прежде всего, укрепление законности в сфере охраны окружающей среды; внедрение прогрессивных механизмов экологического регулирования на основе международного опыта и технических и экономических возможностей страны; создание условий для привлечения инвестиций в проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой ряд регионов республики. В ходе визита он провел совещания с рукодителями регионов, крупных промышленных предприятий, отраслевых экспертов и общественных активистов, где подробно разъяснил все положения нового Эклогического кодекса и стоящие задачи. По его словам, попрравки в законодательство направлены прежде всего на улучшение экологической ситуации в стране.

«На протяжении последних двух лет велась активная работа по подготовке новой редакции Экологического кодекса. Он разработан на основе международного опыта, с учетом опыта стран ОЭСР. 2 января 2021 года Экологический кодекс подписан Главой государства. Значимость Экокодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса, регулирование их деятельности в области охраны окружающей среды», - отметил Магзум Мирзагалиев в одном из своих выступлений.

Министр добавил, что Экологический кодекс станет основным инструментом для улучшения экологической ситуации в Казахстане.

В свою очередь вице-министр экологии Ахметжан Примкулов в числе основных направлений Кодекса обозначил реализацию принципа «загрязнитель платит и исправляет», внедрение наилучших доступных технологий, целевое использование бюджетных средств на природоохранные мероприятия, ужесточение экологический требований с учетом передового международного опыта, внедрение автоматизированной системы мониторинга и совершенствование управления производственных и потребительских отходов, среди них - с помощью технологии «Waste to Energy» и другие.

К примеру, по данным Минэкологии, в Карагандинской области в 2019 году поступления в бюджет за эмиссии в окружающую среду составили порядка 16,7 млрд.тенге, в 2020 году - аналогично.

«Согласно новому Кодексу, с 2022 года всю указанную сумму местные исполнительные органы должны будут расходовать на природоохранные мероприятия региона. Крупные предприятия в течение 10 лет будут внедрять наилучшие доступные технологии в соответствии с программой экологической эффективности. На этот период они будут освобождены от оплаты за эмиссии», - пояснил вице-министр.

Главный эксперт Бюро наилучших доступных технологий Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Серик Нуркенов сообщил, что для разработки справочников по НДТ (наилучшие доступные технологии) центром проводится комплексный технологический аудит 50 предприятий-основных загрязнителей.

«На сегодня по 18 предприятиям выездные аудиты завершены. Осталось еще посетить 32 предприятия. С февраля текущего года планируются выездные обследования с участием международных и национальных экспертов для аудита предприятий. Аудит позволит комплексно оценить готовность промышленности к переходу на НДТ, а также позволит определить целесообразность внедрения передовых ресурсов, энергосберегающих, безотходных технологий на предприятиях. Это послужит основой для разработки справочников НДТ», - пояснил эксперт.

Отметим, в рамках Экологического кодекса также будет пересмотрен ряд норм Предпринимательского, Уголовного, Водного кодексов и т.д., также планируется принятие около 140 НПА в рамках реализации законопроекта. К примеру, за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз, за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов административный штраф вырос до 5 раз. Также, предусмотрены нормы по увеличению сроков давности для привлечения к административной ответственности – физических лиц с 2 месяцев до 1 года, юридических лиц - с 1 года до 3 лет.

Обозначим основные принципы нового Экологического кодекса:

«Загрязнитель платит и исправляет»

В настоящее время действующим законодательством в Казахстане предусмотрены прямой и косвенный методы экономической оценки ущерба. Однако существующий экономический механизм природопользования не оказывает заметного стимулирования снижения уровня загрязнения окружающей среды, что потребовало пересмотра и внедрения нового похода.

Принцип «загрязнитель платит» впервые был сформулирован экспертами ОЭСР в 1972 г. и подразумевал меры по предотвращению загрязнения и контролю, но также ответственность за восстановление от ущерба окружающей среде. Практически сразу после введения данного понятия в 1973 г. страны Европейского союза включили принцип «загрязнитель платит» в первую программу действий по охране окружающей среды.

Из развитых стран Европы наиболее богатый опыт в этой области накоплен скандинавскими странами. С середины 90-хх гг. интерес стали проявлять и более крупные европейские государства, включая Великобританию, Францию, Италию и Германию.

Государство должно создать такие условия, при которых природопользователям выгоднее принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы.

Основываясь на данном принципе, в кодексе предусмотрены такие меры, как комплексные разрешения на основе внедрения наилучших доступных технологий, ужесточение мер при нарушении экологического законодательства и другие.

Наилучшие доступные технологии

Предусмотрен переход предприятий на комплексные экологические разрешения объектов I категории с условием внедрения наилучших доступных технологий.

Наилучшие доступные технологии - это проверенный, наиболее эффективный способ модернизации промышленности с максимальной минимизацией вреда, наносимого окружающей среде, это технические, организационные и управленческие решения, с целью обеспечения целевых показателей качества окружающей среды.

Переход на НДТ для действующих предприятий предлагается сделать поэтапным. Предприятие внедряет НДТ в соответствии с программой экологической эффективности в течение 10 лет. В этот период они будут освобождены от платы за эмиссии, и, соответственно, эти средства могут быть направлены на внедрение НДТ.

В случае, если предприятия не переходят на НДТ, ставки платы за эмиссии будут расти: с 2025 года они вырастут в 2 раза, с 2028-го – в 4 раза и с 2031-го – в 8 раз.

На первом этапе планируется переход на НДТ 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которых приходится 80% объемов загрязнения. Получение комплексного экологического разрешения является обязательным для вновь вводимых предприятий.

Примером внедрения НДТ послужил опыт европейских стран, где количество выбросов загрязняющих веществ было значительно сокращено: оксиды азота (NO2) – на 69%, оксиды серы (SO2) – на 94%, а также пыль/твердые частицы – на 94%.

В рамках дорожной карты по переходу на принципы НДТ принято решение о необходимости проведения комплексного технологического аудита (КТА) среди природопользователей – основных загрязнителей, который позволит оценить готовность промышленности к переходу на НДТ.

КТА представляет собой процесс экспертной оценки применяемых на предприятиях техник (технологий, способов, методов, процессов, практики, подходов и решений), направленных на предотвращение и (или) минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, в том числе путем сбора соответствующих сведений и (или) посещений объектов, подпадающих под области применения наилучших доступных техник.

С 2019 года на базе НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» создано профильное структурное подразделение - Бюро НДТ.

Бюро НДТ – организация Министерства экологии, которое обеспечивает процесс проведения комплексного технологического аудита и разработку справочников НДТ.

Плата за эмиссии в окружающую среду и целевое расходование средств бюджета на природоохранные мероприятия

В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. И это привело к тому, что лишь порядка 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды.

К примеру: Некоторые регионы направляют на природоохранные мероприятия менее 10% от поступивших платежей в бюджет (Жамбылская, Павлодарская, Кызылординская, Западно-Казахстанская области).

Текущая ситуация с экологическими платежами и их расходованием неоднократно подвергалась критике со стороны международных экспертов. В этой связи, в проекте сопутствующего закона предусмотрено, что местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

Согласно нового Кодекса, с 2022 года всю указанную сумму местные исполнительные органы должны будут расходовать на природоохранные мероприятия региона.

Новые подходы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Пересмотрена система регулирования общественных отношений, введены новые инструменты и механизмы регулирования и контроля, которые соответствуют лучшим мировым подходам.

Во-первых, в Кодексе предусмотрено требование о прохождении ОВОС в отношении крупных предприятий первой категории.

Во-вторых, Кодексом предусмотрено участие общественности во всех 4 стадиях ОВОСа (заявление о намерениях, сфера охвата ОВОС, отчет ОВОС, заключение о результатах ОВОС).

То есть, если сейчас общественные слушания на стадии разработки проекта по реализации намечаемой деятельности проходят после выделения земельного участка, то новый Кодекс предусматривает проведение слушаний на самом раннем этапе планирования деятельности до выделения земельного участка, что позволит исключить риски предпринимателей и принять решение с учетом мнения общественности.

На стадии определения сферы охвата ОВОС устанавливается объем и степень детализации информации, подлежащей включению в отчет по ОВОС, сфокусировав исследования на тех аспектах, которые наиболее важны с точки зрения охраны окружающей среды и здоровья населения (наличие водных объектов, чувствительных экологических зон).

При этом, новый механизм экологического регулирования предусматривает проведение ОВОС для крупных экологических опасных объектов 1 и 2 категории, а объекты с незначительным воздействием 3 и 4 категории (автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности для собственных нужд) освобождены от регулирования. Так, объекты 3 категории будут сдавать декларации о воздействии на окружающую среду с указанием количества выбросов, образуемых отходов. При этом, указанные объекты обязаны соблюдать экологические требования и не освобождены государственного экологического контроля.

Ужесточение ответственности за нарушения экологичесого законодательства

Анализ, проведенный Министерством экологии показал, что природопользователи систематически нарушают экологическое законодательство, так как им экономически не выгодно принимать меры по недопущению загрязнения окружающей среды. Крупные предприятия не всегда заинтересованы вкладывать финансовые средства и инвестировать в модернизацию своих производств.

Согласно нового Кодекса, лицо которое причинило экологический ущерб, обязано за свой счет возместить причиненный ущерб.

Ремедиация – это мероприятия по устранению экологического ущерба, проводятся согласно программе, в которой устанавливаются методы ее проведения, а также сроки. В свою очередь, программа согласовывается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, за непроведение или уклонение предусмотрен административный штраф.

Кроме этого, предусмотрен ряд норм по ужесточению административной ответственности. За превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз. За несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов (ст. 336 КоАП) административный штраф увеличился до 5 раз. На субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации (с 40 МРП до 200 МРП), среднего предпринимательства (с 70 МРП до 300 МРП), крупного предпринимательства (с 120 МРП до 500 МРП).

Также, предусмотрены нормы по увеличению сроков давности для привлечения к административной ответственности –физических лиц с 2 месяцев до 1 года, юридических лиц с 1 года до 3 лет.

Согласно Предпринимательскому кодексу, профилактический контроль с посещением субъекта контроля проводится не чаще 1 раза в год. На практике зачастую субъекты предпринимательства, допускающие нарушения требований экологического законодательства, по истечении одного года остаются безнаказанными. Данная норма существует и сейчас, однако срок давности составляет один год, следовательно институт рецидива не работает и не стимулирует предприятие не совершать повторные нарушения. В связи с этим, срок был продлен до 3-х лет.

Автоматизированная система мониторинга выбросов

Одним из ключевых норм является автоматизированная система мониторинга выбросов.

Обязательная автоматизация производственного экологического мониторинга с передачей данных в уполномоченный орган для объектов I категории в онлайн режиме, которая позволит повысить уровень прозрачности деятельности предприятий, обеспечить объективность данных и своевременное реагирование.

Автоматизированной системе мониторинга подлежат:

- стационарные источники выбросов с объемом эмиссии более 500 т/год от одного источника;

- 4 основных компонента для непрерывного мониторинга - оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода и взвешенные вещества.

Также в соответствии переходных положений нового Экологического Кодекса для действующих предприятий объектов I категории обязательства по внедрению АСМ на основных стационарных источниках эмиссий вступает в силу с 2023 года.

Внедрение АСМ на основных источниках позволит в онлайн режиме отслеживать показатели эмиссий, своевременно реагировать на нарушения, обеспечить население достоверной и своевременной информацией, исключить факты коррупции при государственном экологическом контроле.

Совершенствование управления отходами производства и потребления

Для системного решения вопросов незаконных свалок в новом Кодексе предусмотрено лицензирование для предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов, внедрен уведомительный порядок для мусоровывозящих организаций и необходимость установление GPS - датчиков на мусоровывозящий транспорт.

Waste to Energy

С целью сокращения объемов накопления отходов предусматривается внедрение энергетической утилизации отходов с получением электроэнергии (Waste to Energy).

Данный метод позволит уменьшить объемы образуемых отходов, снизит их негативное воздействие на окружающую среду, повысит инвестиционную привлекательность рынка переработки отходов, а также позволит развить инфраструктуру обращения с отходами.

Справочно: н а начальном этапе планируется строительство мусоросжигающих заводов в 6 городах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Тараз, Актобе).

Реализация запланированных проектов позволит из ежегодно образуемых около 5 млн. тонн ТБО увеличить переработку до 1,6 млн тонн ТБО, соответственно долю переработки довести до 30% и привлечь в данную сферу частные инвестиции.

Промышленные отходы

В соответствии с европейским опытом Экокодекс дополнен новой главой, посвященной отходам горнодобывающей промышленности. Согласно требованиям Кодекса будет вестись реестр закрытых (выведенных из эксплуатации, ликвидированных) и заброшенных (бесхозяйных) объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности, вызывающих существенные негативные последствия.