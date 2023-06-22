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    Новый дорожный знак будет регулировать движение электросамокатов в Казахстане

    22 Июня 2023, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правилах дорожного движения страны появится новый знак, регулирующий движение электросамокатов. Об этом сообщил депутат Сената Евгений Больгерт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Появится новый знак дорожного движения, который будет использоваться для того, чтобы регулировать движение электросамокатов в тех или иных пространствах. Он будет общим, как все правила дорожного движения и обязательным для всех», - сказал Евгений Больгерт в кулуарах Сената.

    Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения». Рассматриваемым Законом предусматриваются следующие основные положения: в Законе «О дорожном движении»: вводится понятие «малое электрическое транспортное средство», с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;

    Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Транспорт
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