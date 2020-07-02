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      Западно-Казахстанская область

    Новый дом взамен старого получили жители аварийных домов в ЗКО

    2 Июля 2020, 11:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Жители аварийных домов в г.Уральске ЗКО заселились в новые дома, благодаря государственной программе по сносу аварийного и ветхого жилья, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители аварийных домов по адресу Айталиева, 12 и Молодежная, 1 заселились в новые дома, благодаря государственной программе по сносу аварийного и ветхого жилья. 24 семьи в г.Уральске уже празднуют свое счастливое новоселье.

    Год назад в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек встретился с уральцами, чьи дома участвуют в программе сноса аварийного и ветхого жилья. Тогда он заверил жителей, что деньги на новые дома будут выделены в приоритетном порядке, и ход строительства будет взят на контроль партии «Nur Otan». И вот уже в этом году жители аварийных домов заселились в свои дома.


    Согласно поручению первого заместителя председателя партии, комиссия партийного контроля Западно-Казахстанской области встретилась с новоселами, и проверила качество строительства 9-этажного жилого дома.

    - В прошлом году в июле Бауыржан Байбек встретился с жильцами двух аварийных домов по адресу Айталиева, 12 и Молодежная, 1, где проживали 24 семьи в аварийных условиях. Согласно его поручению, мы взяли этот вопрос на контроль и на данный момент все семьи переселены в новый дом, построенный по программе государственно-частного партнерства. Сейчас у нас стоит задача по переселению еще 4 домов в этом микрорайоне. И в общей сложности для 99 семей будут построены новые жилые дома взамен их ветхого и аварийного жилья. Поздравляем новоселов от имени партии «Nur Otan». Проект «Бақытты отбасы» дает реальный шанс приобрести новое жилье для западноказахстанцев. Мы всегда будем держать на контроле жилищные вопросы наших граждан, – отметил первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев.


    От имени всех жителей аварийных домов многодетная мама Жумабике Жумагалиева поблагодарила всех, кто принял участие в строительстве домов, а также за помощь и поддержку государства в жилищном вопросе, который несколько лет являлся главной проблемой для их семейства, не имеющего возможностей для приобретения нормального жилья.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Нур Отан Жилье
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